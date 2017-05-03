Смольный расторгает контракт с проектировщиком зоны платной парковки

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП) расторг контракт с проектировщиком расширения зоны платной парковки в Центральном районе Петербурга. Письмо с уведомлением о расторжении контракта с ЗАО «Росгеопроект» директор ГЦУП Владислав Бакулин подписал 26 апреля. Контракт считается расторгнутым через десять дней после уведомления подрядчика или через 30 дней после того, как информация будет опубликована на сайте госзакупок, говорится в его тексте (опубликован на сайте госзакупок). «Письмом от 26 апреля мы уведомили «Росгеопроект» о намерении расторгнуть госконтракт в одностороннем порядке», - передал через пресс-службу Бакулин.

Контракт на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки в Центральном районе стоимостью 38 млн руб. был заключен в сентябре 2016 г. По его условиям, подрядчик должен был предоставить всю документацию до 10 декабря прошлого года. Основная причина расторжения контракта – подрядчик не завершил работы в срок. Центр несколько раз не принимал работы и требовал неустойку за срыв сроков, следует из письма Бакулина. В качестве обеспечения договора «Росгеопроект» предоставлял банковскую гарантию «Банка жилищного финансирования», которая истекла 31 марта, и не заменил ее другой, говорится в документе.

«Сотрудники, которые компетентны в вопросах по данному проекту, отсутствуют в офисе», - ответили в «Росгеопроекте» сегодня на запрос «Ведомостей». В карточке контракта на сайте госзакупок сказано, что компания освоила 22,7 млн руб. Компания требует взыскать с ГЦУП в суде 26,5 млн руб. Соответствующий иск арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал 2 мая. Работы «Росгеопроекта» по контракту состоят из двух частей: изыскательские работы, а также проектная и рабочая документация, стоимость которой как раз и составляет 26,5 млн руб. «Исковое заявление «Росгеопроекта» в адрес ГЦУП не поступало и нам не известны требования истца», - говорит Бакулин.

Выручка «Росгеопроекта» в 2016 г. - 328 млн руб., чистая прибыль - 1,1 млн руб. В 2016 г. она заключила десять госконтарктов на сумму 228 млн руб., среди них - проектно-изыскательные работы строительства подъезда к Всеволожску, разработка проекта моста через реку Тихвинка и др. (все данные «СПАРК -Интерфакса»).

Платная парковка действует с 3 сентября 2015 г. на 27 улицах Петербурга. Согласно адресному перечню, в Центральном районе она расширится до 182 улиц, а также появится на 153 улицах в Адмиралтейском районе и на 141 – в Петроградском, а в перспективе – в Василеостровском районе. В бюджете Петербурга на 2017 г. денег на расширение парковок не заложено, ГЦУП планирует найти концессионера, за счет средств которого и будут проводиться работы. Чиновники ведут переговоры с ООО «Парковки Северной столицы» (входит в ООО «Штрих групп») о развитии и эксплуатации зоны платной парковки на основе концессионного соглашения.