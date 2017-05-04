Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Недетские выплаты

Крупнейший в стране продавец товаров для детей – ГК «Детский мир» получила убыток в I квартале

Ритейлер выплатил бонусы менеджменту за успешное IPO
ГК «Детский мир» отчиталась о 89 млн руб. чистого убытка - это связано с «бонусными выплатами менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации»
ГК «Детский мир» отчиталась о 89 млн руб. чистого убытка - это связано с «бонусными выплатами менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации»
Андрей Гордеев / Ведомости

ГК «Детский мир» отчиталась о 89 млн руб. чистого убытка за I квартал 2017 г. против 102 млн руб. прибыли годом ранее. Это связано с «бонусными выплатами менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации», объяснила компания со ссылкой на неаудированной данные по МСФО. Последний раз в I квартале «Детский мир» получал убыток три года назад, в 2014 г., – 435 млн руб., сообщала компания

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