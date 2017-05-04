Путин считает, что «Газпрому» нужен партнер в Тамбейском кластере

Президент России Владимир Путин поручил предправления «Газпрома» Алексею Миллеру подумать о партнерстве с российской компанией при освоении Тамбейской группы месторождений.

Сегодня Миллер на встрече с Путиным рассказал, что «Газпром» доразведал месторождения Тамбейского кластера, увеличив с 2008 г. его запасы более чем вдвое: на 4,1 трлн кубометров до 6,7 трлн кубометров. Путин назвал это важной информацией. Из его дальнейших слов следует, что «Газпрому» следует для разработки Тамбейской группы привлечь партнеров: «Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами. Просил бы обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. При привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы, и второе - максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности» (цитата по ТАСС).

«Газпром» готов рассмотреть возможность совместного предприятия (по освоению запасов месторождения), в первую очередь мы будем ориентироваться на российские компании, которые уже обладают компетенциями в области сжижения газа», - ответил Миллер.

«Новые запасы позволят реализовать проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии, так как ряд месторождений группы содержат так называемый «жирный газ» (с высоким содержанием этана), переработка которого повысит экономическую эффективность разработки всей Тамбейской группы», -добавил Миллер.

Тамбейским кластером минимум с прошлого года интересуется «Новатэк» Леонида Михельсона, который разрабатывает расположенное поблизости с кластером Южно-Тамбейское месторождение. В 2016 г. «Новатэк» снизил добычу газа с учетом доли в добыче совместных предприятий на 2,7% до 66,1 млрд куб. м. Месторождения компании прошли пик добычи, и ей нужны новые в том числе для обеспечения газом своего проекта «Ямал СПГ», который сейчас строится в ЯНАО. Компания уже вела переговоры с «Газпромом» о покупке Тамбейского кластера.

В письме министру энергетики Александру Новаку в ноябре прошлого года он предлагал внести «Газпрому» в уставный капитал «Новатэка» лицензии на все четыре месторождения группы и получить за это дополнительные 2,5-3% «Новатэка» (монополия уже владеет 9,9%), сообщал РБК.

Уже в этом году Новак говорил, что «Газпром» и «Новатэк» могут создать СП для разработки Тамбейской группы.