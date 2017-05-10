Правление «Роснефти» получило бонус на 1,5 млрд рублей

«Роснефть» выплатила членам правления за I квартал 1,5 млрд руб. премий, говорится в отчете компании по РСБУ. Это больше половины премий за весь 2016 год и в 100 раз больше, чем выплаты за I квартал 2016 г. Размер вознаграждения членов правления в I квартале увеличился в связи с выплатой премии за реализацию интегральной приватизационной сделки – покупку у государства 50,08% акций «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти», объясняет представитель «Роснефти». «Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки», – указывает он. В результате государство получило более 1 трлн руб., напоминает представитель «Роснефти». Сколько топ-менеджеров получили премии и включен ли в их число главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, он не сказал.

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