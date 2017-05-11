Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Иностранцы в «Детском мире»

Кому «Система» и РКИФ продали акции «Детского мира»

Стали известны фонды – покупатели акций ритейлера в ходе IPO

Алина Дидковская

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