Транспорт

Uber может быть признан транспортной, а не технологической компанией

Сервису грозит ужесточение регулирования в Европе
Еврокомиссия призывает страны ЕС не сильно давить на цифровые сервисы, подобные Uber, чтобы регулирование не выглядело «борьбой с книгопечатанием в средние века»
Еврокомиссия призывает страны ЕС не сильно давить на цифровые сервисы, подобные Uber, чтобы регулирование не выглядело «борьбой с книгопечатанием в средние века»
Thein Zaw / AP

Генеральный адвокат Европейского суда Мачей Шпунар в четверг рекомендовал суду регулировать деятельность Uber Technologies в Европе по правилам, предусмотренным для транспортных компаний. «Сервис, который предлагает Uber, не может быть отнесен к «услугам информационного общества». Таким образом, от Uber можно требовать получать все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные национальными законами», – говорится в заявлении юриста (цитата по The Wall Street Journal).

Uber налагает условия на водителей, указывает им, где забрать пассажира, и определяет стоимость поездки, поэтому не может считаться просто посредником между водителями и пользователями своего приложения, полагает Шпунар. «Сервис связи водителей и пассажиров друг с другом является вторичным» по отношению к услуге доставки пассажиров в нужное им место, пишет Financial Times, ссылаясь на документ суда.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике