Uber может быть признан транспортной, а не технологической компанией

Еврокомиссия призывает страны ЕС не сильно давить на цифровые сервисы, подобные Uber, чтобы регулирование не выглядело «борьбой с книгопечатанием в средние века»

Генеральный адвокат Европейского суда Мачей Шпунар в четверг рекомендовал суду регулировать деятельность Uber Technologies в Европе по правилам, предусмотренным для транспортных компаний. «Сервис, который предлагает Uber, не может быть отнесен к «услугам информационного общества». Таким образом, от Uber можно требовать получать все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные национальными законами», – говорится в заявлении юриста (цитата по The Wall Street Journal).

Uber налагает условия на водителей, указывает им, где забрать пассажира, и определяет стоимость поездки, поэтому не может считаться просто посредником между водителями и пользователями своего приложения, полагает Шпунар. «Сервис связи водителей и пассажиров друг с другом является вторичным» по отношению к услуге доставки пассажиров в нужное им место, пишет Financial Times, ссылаясь на документ суда.