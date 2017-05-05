Сервис по вызову водителей Uber заподозрен в завышении цен в Нью-Йорке

Представитель Uber отказалась раскрыть данные о разнице в тарифах,
Mary Altaffer / AP
Основатель консалтинговой фирмы The Rideshare Guy Харри Кэмпбелл проанализировал данные о 165 поездках на такси Uber в Нью-Йорке и пришел к такому выводу: компания могла систематически завышать цену для пассажиров по сравнению с тарифами, по которым сервис расплачивается с водителями. Такие выводы, вероятно, еще больше разрушат доверие между Uber и водителями, и без того подорванное серией инцидентов – в частности, получившим широкую известность конфликтом между одним из водителей и гендиректором компании Трэвисом Калаником.