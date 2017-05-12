S7 полетит из Санкт-Петербурга

Часть региональных самолетов Embraer 170-LR будет базироваться в аэропорту «Пулково», сказал на пресс-конференции в Новосибирске в четверг гендиректор S7 Group (второй по трафику перевозчик в России, владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус») Антон Еремин. Количество он не уточнил. S7 29 апреля получила первый самолет такого типа (78 кресел в компоновке full econom). Всего в этом году S7 получит 17 таких судов в лизинг (лизингодатель – GE Capital Aviation Services).

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