Прямое авиасообщение Петербург – Таллин восстановлено спустя полтора года

Эстонская авиакомпания Nordica сегодня совершила первый за 1,5 года рейс из петербургского аэропорта «Пулково» в столицу Эстонии

Эстонская авиакомпания Nordica сегодня совершила первый за 1,5 года рейс из петербургского аэропорта «Пулково» в столицу Эстонии. Nordica будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на самолетах Bombardier CRJ700, рассчитанных на 88 пассажиров, рассказал ее гендиректор Свен Кукемелк. Время в пути составит 50 минут. Полеты буду выполняться по код-шерингу (совместная эксплуатация направления) с авиакомпанией «LOT Польские авиалинии», которая является постоянным партнером Nordica.

Сегодняшний рейс стал первым с осени 2015 г. Ранее на этом маршруте работала Estonian Air. Эта компания, совладельцем которой были SAS и правительство Эстонии, прекратила свое существование в ноябре 2015 г. Европейская комиссия посчитала, что эстонское государство предоставляло компании незаконные преимущества перед другими авиаперевозчиками, и потребовала вернуть государству полученные субсидии в размере 85 млн евро плюс процентные ставки. Всего в 2008-2014 гг. на спасение Estonian Air было выделено около 130 млн евро. Полеты авиакомпании были прекращены со дня обнародования решения.

Концерн Nordic Aviation Group, в который входит Nordica, был учрежден 25 сентября 2015 г. решением правительства Эстонской республики и на 100% принадлежит государству.

Компания ориентируется и на бизнес, и на туристов, которым интересно посмотреть столицу Эстонии, говорит менеджер по продажам Nordica Ксения Подре. Она признает, что за время отсутствия рейсов в Таллин эту потребность закрыли автобусные перевозчики. Но пассажиров привлечет малая продолжительность перелета, а также невысокие цены, ненамного превышающие предложения автобусных перевозчиков, считает Полдре.

Направление Санкт-Петербург – Таллин самое популярное у перевозчика Lux Express. В 2016 г. компания перевезла из Санкт-Петербурга в Таллин, Тарту, Ригу, Хельсинки более 428 000 пассажиров, 64% из них – в Таллин, сообщила пресс-служба перевозчика. По итогам I квартала 2017 г. пассажиропоток в Таллин увеличился на 6% по сравнению с 2016 г. В марте этого года Lux Express увеличил общее количество рейсов в Таллин и обратно со 100 до 110 в неделю.

По данным Эстонского центра развития туризма, Эстонию посетили 2 млн. иностранных туристов, 10% - из России. Число российских туристов увеличилось на 8%. В 2015 г. россияне останавливались в отелях 394 000 раз, а 2016 г. количество ночевок выросло до 413 000.

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 1,7% до 13,3 млн человек. В этом году число перевезенных пассажиров может превысить 15 млн, прогнозирует коммерческий директор «Воздушных ворот Северной столицы» Евгений Ильин. По итогам I квартала 2017 г. пассажиропоток «Пулково» увеличился на 25,3% до 2,8 млн человек, на международных авиалиниях – на 32,2% до 844 594 человек.