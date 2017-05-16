«Марафон фарма» договорилась купить контрольную долю фармкомпании «Форт»​

Группа «Марафон фарма», входящая в инвесткомпанию «Марафон групп» бывшего президента А1 Александра Винокурова, договорилась о покупке контрольной доли компании «Форт» у ее основателя Антона Катлинского. Об этом стороны сообщили на Российском фармацевтическом форуме, организованном Институтом Адама Смита.

«Форт» разрабатывает и производит биотехнологические препараты. В его портфеле – вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс». Учредители этого ООО, по данным ЕГРЮЛ, – Катлинский (напрямую и через «Мегард групп», 74,99% долей) и Национальная иммунобиологическая компания, входящая в корпорацию «Ростех» («Нацимбио», 25,01%). У «Форта» есть завод в Рязанской области. Его мощность позволяет произвести в том числе 40 млн доз вакцин против сезонного гриппа, 120 млн доз – против пандемического, говорится на сайте компании. В 2011–2013 гг. в завод инвестировано более 4,8 млрд руб., сообщал ранее «Форт».

Для «Марафон фармы» покупка доли в «Форте» – это выход на рынок разработки, производства и применения иммунобиологических препаратов, объясняет представитель компании. В планах «Форта» с приходом стратегического инвестора – расширить продуктовый портфель, приведены в сообщении слова Катлинского. После закрытия сделки планируются инвестиции в развитие, говорит представитель «Марафон фармы». Сумму инвестиций и на что они будут направлены, она сообщить отказалась.

«Форт» – новое современное предприятие, соответствующее международным стандартам качества, но мощности его недозагружены, говорит представитель «Нацимбио». Чтобы их загрузить, возможны партнерские проекты с другими производителями, добавляет он. В 2016 г. «Нацимбио» перенесла с «Микрогена» на «Форт» производство детской противогриппозной вакцины «Совигрипп», рассказывает представитель «Нацимбио». В 2017 г. компания должна поставить около 18 млн доз вакцины для Национального календаря профилактических прививок, полностью закрыв тем самым потребность в этом препарате, добавляет она. В 2017 г. выручка завода может составить 2,2 млрд руб., говорится в сообщении. Долг у компании небольшой, говорит представитель «Нацимбио», но цифры не называет.

Сделку планируется закрыть до конца года. Ее сумму стороны назвать отказались. С учетом планируемой выручки и небольшого долга вся компания может быть оценена в 7–9 млрд руб., считает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов.

«Форт» – это второй совместный проект Винокурова с «Нацимбио». Они совместно владеют акциями курганского завода «Синтез» (у «Марафон фармы» 52% обыкновенных акций завода, у «Нацимбио» – 32,39%). Винокуров показал себя эффективным партнером: чистая прибыль «Синтеза» увеличилась вдвое, процитирован в сообщении гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Марафон групп» создана Винокуровым в 2017 г. Основная деятельность компании – инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов, сообщала она. Фармацевтические активы объединены в холдинг «Марафон фарма», управляющий директор которого – бывший гендиректор «Фармастандарта» Игорь Крылов. Сейчас в холдинге дистрибутор «СИА групп» (ранее – «СИА интернейшнл»), заводы «Синтез», «Биоком», аптечная сеть «Мега фарм» и производитель антисептиков Sanitelle «Бентус лаборатории».