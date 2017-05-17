Три компании группы ГАЗ подпали под санкции Украины

Украина включила ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ», ООО «Русские автобусы – группа ГАЗ» и ООО «Павловский автобусный завод» в список 468 компаний, против которых применены персональные специальные экономические и другие ограничения (санкции). Соответствующий указ был опубликован 16 мая на сайте президента Украины Петра Порошенко. Среди мер воздействия – временная блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на участие в госзакупках, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств и проч. У каждого участника списка срок действия санкций разный (как и набор ограничений), в отношении компаний группы ГАЗ они введены на три года.

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