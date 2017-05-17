Дистрибутор Национальной компьютерной корпорации начнет продавать воду Perrier и Vittel

Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Разводнение технологий

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство кипрской Digimax Limited о покупке 100% санкт-петербургской дистрибуторской компании «Ленмикс логистик» (Lenmix). Digimax Limited, по данным ЕГРЮЛ, – владелец 99,98% долей ООО «Группа компаний О-си-эс» (OCS). OCS – дистрибутор, входит в Национальную компьютерную корпорацию, крупнейший по выручке российский IT-холдинг. Президент OCS Алексей Калинин и гендиректор Lenmix Олег Фаенков подтвердили, что планируют сделку.