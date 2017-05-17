Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Разводнение технологий

Дистрибутор Национальной компьютерной корпорации начнет продавать воду Perrier и Vittel

Он покупает дистрибутора воды Lenmix

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство кипрской Digimax Limited о покупке 100% санкт-петербургской дистрибуторской компании «Ленмикс логистик» (Lenmix). Digimax Limited, по данным ЕГРЮЛ, – владелец 99,98% долей ООО «Группа компаний О-си-эс» (OCS). OCS – дистрибутор, входит в Национальную компьютерную корпорацию, крупнейший по выручке российский IT-холдинг. Президент OCS Алексей Калинин и гендиректор Lenmix Олег Фаенков подтвердили, что планируют сделку.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике