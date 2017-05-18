KFC запустила тестовую доставку в Москве и регионах

Сеть ресторанов быстрого питания KFC тестирует сервис доставки еды. Заказ можно сделать по телефону или через мобильное приложение KFC. В тестовом проекте участвуют 27 ресторанов в Москве и Московской области, а также в 10 городах на Урале, рассказал «Ведомостям» Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям YUM! Brands Russia (кроме KFC развивает проекты Pizza Hut и Taco Bell). Заказать еду KFC можно в некоторых районах Москвы, а также в Балашихе, Реутове, Железнодорожном, Красногорске, Люберцах, Химках, Реутове, Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске, следует из приложения KFC. Минимальной суммы заказа нет, рассказала сотрудник KFC, ответившая по телефону доставки сети. По ее словам, стоимость доставки зависит от адреса, но обойдется не дороже 300 руб., например 200 руб. – на Рижский проезд в Москве. Дата полноценного запуска проекта пока не известна, уточнил Политковский.

Конкуренты KFC уже развивают это направление. Так, запустил бесплатную доставку Burger King, заказ можно сделать на bkdostavka.ru, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. На сайте говорится, что заказы принимаются только по указанному телефону, который вчера не отвечал. Представитель Burger King лишь сообщил, что компания не приостанавливала доставку. Заказать продукцию Burger King можно также на сайте Delivery Club, минимальная сумма заказа – 600 руб. Представитель Delivery Club подтвердил сотрудничество с Burger King.

Крупнейшая сеть быстрого питания McDonald’s рассматривает разные варианты доставки еды на дом, например мобильное приложение или самовывоз из ресторана, рассказывал зимой 2017 г. президент компании в России Хамзат Хасбулатов (цитата по ТАСС). Сейчас компания выбирает партнера, уточнил представитель в McDonald’s в России. К 2018 г. McDonald’s планирует запустить доставку во всех российских населенных пунктах, где представлена сеть, знает Бурмистров.

Для современного потребителя доставка – неотъемлемая услуга любого заведения общественного питания, отмечает Бурмистров. Фастфуд активно развивает это направление, чтобы выжить при высокой конкуренции, также это поможет удержать существующих клиентов и увеличить средний чек, добавляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

При доставке фастфуда есть две проблемы – низкий средний чек, который не окупает услуги доставки, и отсутствие на рынке логистических операторов, которые способны предоставить услугу за приемлемые деньги, замечает партнер Data Insight Федор Вирин. По словам сотрудника из службы доставки KFC, компания сотрудничает с фирмой «Принес.ру», а также индивидуальными курьерами. Согласно сайту «Принес.ру», кроме KFC она работает также с McDonald’s и Burger King. В «Принес.ру» на запрос не ответили.

Петраков не считает время доставки проблемой – чтобы еда не остыла, можно использовать термосумки. KFC доставляет еду в течение 50 минут, уточнил сотрудник компании по телефону доставки.

На фастфуд приходится около 30% рынка общепита, и этот сегмент растет быстрее рынка в целом. В 2017 г. российский рынок общественного питания покажет небольшой плюс при оптимистичных прогнозах или минус при пессимистичных, говорит Петраков, крупные же игроки фастфуда вырастут на 5–10%.