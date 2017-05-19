BSH увеличил выпуск холодильников и стиральных машин в Петербурге на 16%

Объем производства на заводах «БСХ Россия», российской «дочки» немецкой группы Bosch und Siemens Hausgeraete, в Петербурге вырос в 2016 г. на 16%, заявил руководитель производственного комплекса БСХ Хакана Мандалы. Два завода в Петербурге выпускают холодильники и стиральные машины под марками Bosch и Siemens. Совокупная мощность заводов - 1млн единиц техники в год, в ближайшие годы она вырастет до 1,2 млн, говорит Мандалы.

«БСХ Россия» экспортирует продукцию с 2013 г. В 2016 г. экспорт вырос на 47% и составил 200 000 единиц техники, говорится в материалах компании. Доля стран Европы (включая Францию и Германию) в экспорте составляет 40%, стран СНГ - около 60%, кроме этого продукция отправляется в Гонконг, но пока незначительными объемами, говорит Мандалы. По его словам, доля экспорта в общем объеме производства в 2017 г. составила 22%. Из этого следует, что завод выпустил в 2016 г. более 900 000 единиц техники. Эту цифру подтверждает источник, знакомый с производственными показателями компании. Компания планирует наращивать экспорт, концентрируясь на тех странах, в которых присутствует, объясняет Мандалы. Группа BSH рассматривает российские заводы как будущий ключевой производственный узел для ряда стран, включая страны СНГ, Скандинавии, а также Восточной и Западной Европы, говорится в сообщении группы.

Суммарный объем инвестиций в производство в Петербурге на конец 2015 г. составил 160 млн евро. В 2016 г. объем инвестиций вырос более чем в два раза, следует из сообщения компании. Мандалы не называет сумму инвестиций в 2016 г., уточняя, что ее хватило бы на создание нового производства. Локализация производства на БСХ составляет 24%, к концу 2017 г. компания планирует увеличить ее до 31%, к 2020 г - до 45%. В 2016 г. компания купила активы поставщика пластиковых деталей «Технопласт» и начала строить два лакокрасочных цеха. Цех на заводе холодильников будет запущен в июле, на производственном комплексе стиральных машин - позже, но в этом году. После открытия лакокрасочного цеха 100% стали (кроме нержавейки) будет поступать с российского рынка, говорит Мандалы. Сейчас российские компании участвуют в поставках лишь частично. «У нас появятся больше возможностей по цветовой окраске холодильников: если рынку понадобятся техника в новых цветах, мы сразу отреагируем», - говорит Илья Кашин, руководитель завода по производству холодильников.

Доля группы BSH на российском рынке бытовой техники в категории «холодильники с нижней морозильной камерой», которые выпускает петербургский завод, составила практически 17% в денежном выражении, говорит представитель БСХ, ссылаясь на данные исследовательской компании GFK за март 2017 г.