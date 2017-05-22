Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: KFC приземлился в «Домодедово»

«Шоколадница» открыла первый KFC в московском «Домодедово»

Основные конкуренты этой сети фастфуда уже развиваются в аэропортах

На прошлой неделе, 17 мая, заработал первый ресторан KFC в аэропорту – в зоне вылета терминала Е аэропорта «Домодедово», рассказал «Ведомостям» Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям Yum! Brands Russia (кроме KFC развивает пиццерии Pizza Hut). Партнер проекта, по его словам, – группа компаний «Шоколадница», которая стала франчайзи Yum! Brands Russia в 2014 г. и открыла с тех пор 11 ресторанов KFC и 12 Pizza Hut в Москве. Представитель «Шоколадницы» информацию о сотрудничестве и открытии заведения KFC в «Домодедово» подтвердил.

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