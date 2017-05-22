«Шоколадница» открыла первый KFC в московском «Домодедово»
А. Гордеев / Ведомости
На прошлой неделе, 17 мая, заработал первый ресторан KFC в аэропорту – в зоне вылета терминала Е аэропорта «Домодедово», рассказал «Ведомостям» Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям Yum! Brands Russia (кроме KFC развивает пиццерии Pizza Hut). Партнер проекта, по его словам, – группа компаний «Шоколадница», которая стала франчайзи Yum! Brands Russia в 2014 г. и открыла с тех пор 11 ресторанов KFC и 12 Pizza Hut в Москве. Представитель «Шоколадницы» информацию о сотрудничестве и открытии заведения KFC в «Домодедово» подтвердил.