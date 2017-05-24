Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: До Niva не доехали компоненты

Приостановлен выпуск Chevrolet Niva

У «Джи эм – АвтоВАЗа» возникли проблемы с одним из поставщиков

Автозавод «Джи эм – АвтоВАЗ» (Тольятти, паритетное СП «АвтоВАЗа» и General Motors) с 17 мая на неопределенный срок приостановил конвейер, сообщил представитель предприятия. По его словам, один из поставщиков – нижегородское ООО «Завод «Автокомпонент» – прекратил поставки комплектующих в адрес СП. «Наименования комплектующих мы не раскрываем и не предоставляем детальную информацию», – добавил собеседник. Будут ли штрафные санкции – не известно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике