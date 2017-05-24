Приостановлен выпуск Chevrolet Niva

У «Джи эм – АвтоВАЗа» возникли проблемы с одним из поставщиков

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: До Niva не доехали компоненты

Как долго будет стоять конвейер «Джи эм – АвтоВАЗа» – не известно Денис Абрамов / Ведомости

Автозавод «Джи эм – АвтоВАЗ» (Тольятти, паритетное СП «АвтоВАЗа» и General Motors) с 17 мая на неопределенный срок приостановил конвейер, сообщил представитель предприятия. По его словам, один из поставщиков – нижегородское ООО «Завод «Автокомпонент» – прекратил поставки комплектующих в адрес СП. «Наименования комплектующих мы не раскрываем и не предоставляем детальную информацию», – добавил собеседник. Будут ли штрафные санкции – не известно.