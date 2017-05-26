«Биннофарм» поможет «Нацимбио» с новыми вакцинами от гепатита

«Биннофарм» и «Нацимбио» подписали соглашение Национальная Иммунобиологическая Компания

«Дочка» госкорпорации «Ростех» Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») и фармацевтическая компания «Биннофарм» (74% акций принадлежат АФК «Система») вместе разработают многокомпонентную вакцину с противогепатитной составляющей. Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня, говорится в сообщении «Нацимбио».

Представитель «Биннофарма» подтвердил эту информацию.

Гепатитный компонент, разработанный «Биннофармом», будет входить в вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В (АКДС-Геп) и в новую пятикомпонентную вакцину АКДС–ГепB + Hib, обеспечивающую защиту в том числе от гемофильной инфекции, сказано в совместном сообщении компаний.

Вакцины будет производиться на мощностях «Нацимбио».

Компании уже несколько лет вместе поставляют вакцины для Национального календаря профилактических прививок (НКПП), цитируется в сообщении гендиректор «Нацимбио» Мариам Хубиева.

Корпорация «Ростех» создала «Нацимбио» в 2013 г., в нее входит крупнейший в России производитель вакцин «Микроген». С 2015 г. «Нацимбио» — единственный поставщик иммунобиологических препаратов (кроме вакцины от пневмококка) для национального календаря профилактических прививок.

«Биннофарм» разрабатывает и производит биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, говорится на ее сайте. У компании одно из крупнейших в России производств вакцин в ампулах (до 80 млн ампул в год), указано там же.

«Нацимбио» продолжает наполнять производство новыми партнерствами: сейчас компания получит очередную готовую разработку, которой загрузит свои мощности и закрепит позиции на рынке поставок вакцин, рассуждает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов.