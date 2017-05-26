Троллейбусы на 2 млрд рублей для Петербурга поставит «Тролза маркет»

Троллейбусный парк России на 66% состоит из машин, выпущенных на заводе «Тролза маркет» А. Гордеев / Ведомости

ООО «Тролза маркет» поставит 105 троллейбусов для СПб ГУП «Горэлектротранс». Компания выиграла электронный аукцион, предложив за контракт 2,046 млрд руб. Аукцион прошел в понедельник 22 мая, но конкурсная комиссия выбрала поставщика только вчера, протокол на сайте госзакупок размещен 26 мая.

Максимальная цена закупки составляла 2,078 млрд руб. В аукционе также участвовали АО «ТД Тролза-маркет» (предложило такую же цену, как и победитель), АО «Автотехком» (2,057 млрд руб.), ООО «Глобал БАС» (2,067 млрд руб.). По условиям закупки, подрядчик должен поставить 101 троллейбус в 2017 г., еще четыре - до 31 марта 2018 г.

Машины должны быть оснащены системой «Глонасс», видеокамерами, бесконтактной системой оплаты проезда MasterCard PayPass и Visa PayWave, WI-FI роутером и четырьмя модулями для зарядки мобильной техники. Восемь троллейбусов должны быть со стажерской кабиной.

«Тролза» - старейший машиностроительный завод в России, находится в городе Энгельсе Саратовской области. Троллейбусный парк России на 66% состоит из машин, выпущенных на этом заводе, следует из его официального сайта. С 2014 г. компания поставила в Петербург 47 троллейбусов по трем контрактам. Всего в Петербурге 170 машин, сделанных на «Тролзе», - это 26% всего автопарка, говорится в материалах завода.

Одновременно с троллейбусами комитет по транспорту Петербурга объявлял два аукциона на поставку трамваев на общую сумму 413 млн руб. Оба они не состоялись. Первый аукцион - на поставку пяти односекционных пассажирских вагонов за 26,4 млн руб. каждый - заказчик отменил для уточнения технических характеристик. На втором аукционе планировалось закупить три трехсекционных трамвая со 100%-но низким уровнем пола. Максимальная стоимость одной машины – 94 млн руб. На него было подано две заявки, обе они были отклонены по решению комиссии, так как не соответствовали требованиям, следует из протокола закупки. Аукцион будет объявлен заново, говорит представитель комитета по транспорту.