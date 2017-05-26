ТЭК

Компании просят ограничить права миноритариев

«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Транснефть», «Ростех» написали письмо президенту Владимиру Путину

Президенты «Лукойла» Вагит Алекперов, «Транснефти» Николай Токарев, гендиректоры «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, «Татнефти» Наиль Маганов и «Ростеха» Сергей Чемезов в апреле 2017 г. написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложили свою позицию о предоставлении акционерам информации о компании. С документом удалось ознакомиться «Ведомостям». Его содержание подтвердили федеральный чиновник и источник в одной из компаний, подписавшей документ. Об этом также сообщил «Интерфакс».

В письме они пишут, что действующее законодательство не предусматривает различия в объеме информационных прав акционера, владеющего несколькими акциями и стратегического инвестора, а это порождает конфликты и судебные споры. В первую очередь объектами злоупотреблений правами на доступ к информации со стороны миноритариев становятся крупные корпорации, указывают они.

«Тревожным и показательным сигналом стала регистрация в 2016 г. в Великобритании компаний-клонов, названия которых воспроизводят фирменные наименования крупнейших российских компаний ТЭК, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», - говорится в письме. Для регистрации таких обществ-двойников в целях недобросовестного использования репутации российский компаний достаточно базовой общедоступной информации, пишут компании.

Во многих зарубежных странах условия доступа акционеров к информации жестче, чем в России. Например, в Германии акционерное общество вправе не предоставлять информацию в случае, если ее разглашение может повлечь причинение значительных убытков обществу или его аффилированным лицам. В правовых системах США и Великобритании обязательным является требование о наличии у акционера «надлежащей цели», без которой компания не вправе предоставить ему запрашиваемую информацию.

Российские компании в письме президенту предлагают обеспечить «справедливый баланс доступности достаточной для акционеров информации и гарантий информационной безопасности российских корпораций». Для этого они подготовили поправки в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части совершенствования механизмов реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию». Этот документ находится на рассмотрении в Госдуме, в июне 2011 г. прошел первое чтение. Он вносит поправки в закон «Об акционерных обществах».

Так, компании предлагают ввести закрытый перечень информации, который вправе получать любой акционер. К такой информации относится договор о создании общества, за исключением случая создания общества одним лицом, устав, внутренние документы, положение о филиале и представительстве, годовые отчеты, списки аффилированных лиц, информация о заключении акционерных соглашений и т. д.

Акционеры, владеющие не менее чем 1% голосующих акций, также вправе получить договоры, касающиеся крупных сделок и сделок с заинтересованностью, протоколы заседаний совета директоров, отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки и сделки с заинтересованностью. При этом акционер, если он владеет менее 25% голосующий акций, еще должен указать «деловую цель», с которой запрашиваются данные документы. Акционеры с пакетом более 25% еще имеют и доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального органа.

Но компания может отказать в предоставление информации. Например, если документ запрашивается повторно в течении трех лет, акционер не указал цель, с которой запрашивается документ, или цель не является «разумной», документ относится к периодам, когда акционер не являлся акционером данной компании и т. д.

Владимир Путин поручил проработать это вопрос. «Озабоченность руководителей данных компаний имеет под собой серьезные основания, в связи с чем президентом России дано указание внимательно отнестись к проработке представленного проекта поправок», - говорится в письме от 16 мая руководителя администрации президента Антона Вайно заместителю председателя правительства Сергею Приходько.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представители «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Ростеха» пока не ответили на запросы «Ведомостей». «Транснефть» отказалась от комментариев.

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