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Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Мелкому акционеру надо меньше знать

Нефтяники и «Ростех» просят Путина ограничить миноритариев в доступе к информации

Компании предлагают поправить закон об акционерных обществах

Президенты «Лукойла» Вагит Алекперов и «Транснефти» Николай Токарев, гендиректоры «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, «Татнефти» Наиль Маганов и «Ростеха» Сергей Чемезов в апреле в письме президенту Владимиру Путину сообщили, какую информацию о компании следовало бы предоставлять разным ее акционерам. «Ведомости» ознакомились с письмом, содержание подтвердили федеральный чиновник и сотрудник компании, подписавшей его. О письме также информировал «Интерфакс».

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