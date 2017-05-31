«Русагро» отчиталось об убытке в I квартале 2017 года

«Русагро» - один из крупнейших в России производителей сахара, свинины, масложировой продукции и зерновых Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших российских агрохолдингов - «Русагро» сообщил о чистом убытке в 410 млн руб. по итогам I квартала. Годом ранее за тот же период компания получила прибыль. Дело в том, что в I квартале 2017 г. рубль был сильнее, чем в I квартале 2016 г., более чем на 28%, приводятся в сообщении компании слова гендиректора Максима Басова. Укрепление рубля снизило маржу всех бизнес-единиц, объясняет Басов. Также сказались и большие излишки сахара, зерна и растительного масла в России.

Основное давление на финансовые результаты оказал сахарный сегмент, сообщает в обзоре «ВТБ капитал». Дело в том, что рекордный рост производства сахара из свеклы вызвал перепроизводство в России и снизил рыночные цены на 27% - до уровня себестоимости (29 руб./кг), уточняется там же. Розничные цены на сахар снижаются девять месяцев подряд: с августа 2016 г. по апрель 2017 г. они сократились на четверть до 43,6 руб./кг, сообщал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Скорректированная EBITDA сахарного направления у «Русагро» сократилась на 80% до 463 млн руб. Рентабельность этого сегмента по EBITDA в 6% была самой низкой за последние пять лет, сообщают аналитики «ВТБ капитала». Годом ранее этот показатель составлял 39%.

«Русагро» - один из крупнейших в России производителей сахара, свинины, масложировой продукции и зерновых. Основной пакет агрохолдинга принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. В 2016 г. компания третье место по производству сахара с долей рынка 14%, сообщала компания в отчете за 2016 г. Производство сахара - крупнейший из бизнесов «Русагро», в 2016 г. компания получила почти половину выручки от этого направления.

В 2016 г. урожай свекловичного сахара был рекордным за всю российскую историю - производство в августе - марте выросло на 20% до 6,1 млн т, приводит данные ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Этот сезон стал первым сезоном перепроизводства свекловичного сахара, говорит он. Рентабельность производителей снизилась в том числе из-за укрепления рубля: порядка 2/3 себестоимости прямо или косвенно привязана к курсу валюты, а заметная часть затрат зафиксирована по более высоком курсу предыдущего года. А большую часть выручки компания получала позже уже по более низкому курсу, говорит Иванов. Кроме того, сахарная свекла - одно из самых капиталоемких направлений растениеводства и финансовый оборот по этой культуре один из самых длинных – до двух лет, объясняет он.

Российский сахар в этом сезоне активно экпортируется: с августа 2016 г. экспортировано более 300 000 т, приводит данные председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин. Основные покупатели - страны Центральной Азии, добавляет он. Продукция пользуется спросом за счет привлекательных цен. Баланс спроса и предложения может выровняться в России уже к началу III квартала 2017 г., считает Андрей Бодин.