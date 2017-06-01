Becar хочет построить в Петербурге аналог London Eye

Becar Asset Managent Group рассчитывает, что колесо обозрения станет достопримечательностью и будет привлекать в город иностранных и российских туристов Becar Asset Managent Group

Becar Asset Management Group на Петербургском международном экономическом форуме презентовала проект строительства колеса обозрения в Петербурге. Предполагается, что объем инвестиций в проект составит от 7,5 до 9,5 млрд руб., высота - 170 м (соответствует высоте 60-этажного дома). Место его расположения еще не выбрано, один из рассматриваемых вариантов - парк 300-летия Петербурга на берегу Финского залива недалеко от Лахта-центра. Запустить проект компания планирует до 2020 г.

«Мы ориентировались на международные практики, колес обозрения выше 130 м во всем мире всего около 10, и вдохновил нас The London Eye, одно из крупнейших колес обозрения в Европе», - комментирует управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина. По ее словам, финансирование проекта будет происходить исключительно за счет частных инвестиций. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами, сообщил представитель пресс-службы Becar Asset Management Group, не назвав их. В зависимости от итоговой схемы реализации пул инвесторов может вырасти, уточняют в пресс-службе.

Вместимость аттракциона составит свыше тысячи человек, колесо будет делать полный круг за 30 минут. Прогнозируемая посещаемость – 3,6 млн человек в год. Цена билета 1000 руб., для льготных категорий населения будут предусмотрены скидки. Посетители будут проходить в аттракцион по крытому двухэтажному атриуму, где расположатся магазины и кафе. По словам Шарыгиной, окупаемость проекта составит от 6 до 10 лет. Стандартный взрослый билет на The London Eye стоит 26 евро (при покупке онлайн – 23 евро), сказано на его сайте.

Разработка проекта и переговоры с городом по поводу проекта находятся на начальной стадии, уточнила Ольга Шарыгина. «Речи о том, чтобы город выделял землю под проект или финансировал его, не идет», - добавила она.

С 27 мая было запущено онлайн-голосование среди жителей города по поводу колеса обозрения, сообщила председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк, когда осматривала выставку инвестпроектов на ПМЭФ. К вечеру четверга «за» было 4900 человек, «против» - 1800. Голосование продлится до конца июня.

Becar Asset Managent Group рассчитывает, что колесо обозрения станет достопримечательностью и будет привлекать в город иностранных и российских туристов. В Лондоне The London Eye – одна из самых популярных у туристов достопримечательностей, говорит один из петербургских чиновников.

При такой сумме инвестиций колесо не то что не будет окупаться, а даже не позволить платить проценты по кредиту, который придется привлечь для его строительства, говорит директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Впрочем, даже кредит на него будет привлечь сложно, ни один банк в этот проект не поверит», - добавляет он. По его мнению, окупить инвестиции можно только в том случае, если построить в городе большой парк развлечений наподобие Диснейленда, а сделать из одного колеса якорь, к которому потянется поток туристов. Вопросы вызывает и цена. Представить, что семья из российского региона отдаст $50-60 за полчаса на колесе обозрения, очень сложно, добавляет Бурмистров.

Это один из самых амбициозных проектов на петербургском рынке, но ему будет сложно найти инвестора, говорит гендиректор «Colliers Петербург» Андрей Косарев. Сложно просчитать загрузку, ориентируясь на Лондон и Новую Зеландию, где другой уровень дохода населения, климат и туристический поток, полагает он.

Becar Asset Management Group - инвестиционная компания, работает на рынке недвижимости с 1994 г. Занималась жильем эконом-класса, бизнес-центрами в Петербурге и Москве, владеет апарт-отелем сети Vertical в Петербурге.