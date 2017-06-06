Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Вертолет для бабушки Агафьи
Производитель «Рецептов бабушки Агафьи» откроет магазины под двумя новыми брендами
«Сибирский вертолет» и Savon de Siberia откроются к концу года
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Производитель «Рецептов бабушки Агафьи» откроет магазины для двух новых брендов – молодежной и премиальной косметики
М. Стулов / Ведомости
Российский производитель косметики и бытовой химии – компания «Первое решение» откроет осенью – зимой магазины под двумя новыми брендами в центре Москвы, рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «Первого решения» Андрей Трубников.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}