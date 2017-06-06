Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Вертолет для бабушки Агафьи

Производитель «Рецептов бабушки Агафьи» откроет магазины под двумя новыми брендами

«Сибирский вертолет» и Savon de Siberia откроются к концу года

Российский производитель косметики и бытовой химии – компания «Первое решение» откроет осенью – зимой магазины под двумя новыми брендами в центре Москвы, рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «Первого решения» Андрей Трубников.

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