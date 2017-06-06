Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Вертолет для бабушки Агафьи

Производитель «Рецептов бабушки Агафьи» откроет магазины под двумя новыми брендами

«Сибирский вертолет» и Savon de Siberia откроются к концу года