В автобусах Петербурга запустили оплату банковскими картами

Эквайринг при оплате проезда банковскими картами обеспечивает Газпромбанк Михаил Киреев / РИА Новости

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» запустил оплату бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами в автобусах Петербурга. С сегодняшнего дня эта функция доступна на маршрутах № 39 и № 39Э, которые курсируют между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково» (19 автобусов), до конца августа новая технология оплаты будет запущена на всех 150 городских маршрутах «Пассажиравтотранса» (1900 автобусов), сообщила представитель «Пассажиравтотранса» Татьяна Клепикова. Эквайринг при оплате проезда банковскими картами обеспечивает Газпромбанк, он стал победителем соответствующего конкурса «Пассажиравтотранса» стоимостью 5,35 млн руб., результаты которого были объявлены в марте.

Выбрать банк для участия в проекте «Пассажиравтотранс» планировал еще в конце декабря: тогда должен был завершиться первый конкурс на эквайринг, который был приостановлен после жалобы банка «Санкт-Петербург» в ФАС: антимонопольное ведомство признало завышенными изначально предъявленные требования к участникам (не менее пяти успешных проектов по оплате банковскими картами проезда в общественном транспорте в 2014–2015 гг.). После приостановки «Пассажиравтотранс» был вынужден отменить все протоколы конкурса и объявить новый.

На новый конкурс помимо Газпромбанка заявку подал только Сбербанк, который в 2015 г. организовывал тестовую систему оплаты проезда банковскими картами на тех же маршрутах «Пассажиравтотранса» № 39 и № 39Э. В конкурсе он проиграл по цене: согласно конкурсной документации, Сбербанк предложил взимать в качестве вознаграждения банка за каждую операцию 2,1%, Газпромбанк - 2%. Договор на эквайринг между «Пассажиравтотрансом» и Газпромбанком заключен на три года, на тарифах «Пассажиравтотранса» введение бесконтактной оплаты никак не отразится, уточнила Клепикова.

«У нас есть опыт реализации подобных проектов по эквайрингу на транспорте в Тюмени, также два года назад мы запустили пилотный проект в Петербурге - обеспечиваем возможность безналичной оплаты бесконтактными картами на двух маршрутах "Горэлектротранса" (троллейбус № 5 и трамвай № 3)», - комментирует исполнительный вице-президент - управляющий филиалом Газпромбанка в Санкт-Петербурге Ольга Драгомирецкая. Модернизация платежных терминалов производится за счет средств банка, уточнила она. Размер инвестиций Газпромбанка и срок их окупаемости Ольга Драгомирецкая не раскрывает. «Можно сказать, что эти инвестиции несопоставимы с долгосрочным эффектом, который получает банк. Понятно, что 2% с каждой операции за год и за два вложений не окупят, но мы получаем возможность опробовать технологию на достаточно большом количестве транспорта, с огромным пассажиропотоком. Мы стремимся снижать наличный денежный оборот, обслуживать который очень дорого, и увеличить интерес к безналичным операциям, в том числе - бесконтактным картам», - добавила Драгомирецкая.

Поставщика оборудования для организации эквайринга представители Газпромбанка не раскрывают. Как пояснили в «Пассажиравтотрансе», в рамках проекта не предусмотрена поставка новых валидаторов: специальное оборудование, позволяющее считывать карты, вмонтировано в действующие, в каждом из автобусов будет модернизировано одно устройство (на поручне при входе во вторую дверь автобуса). Модернизированный валидатор будет принимать к оплате банковские карты с бесконтактной технологией (Mastercard, Visa, «Мир»), мобильные устройства с поддержкой SamsungPay, ApplePay, AndroidPay, а также традиционные проездные билеты длительного пользования. При наличии у держателя карты соответствующего сервиса данные о списании денег со счета при оплате проезда будут поступать в sms-сообщении.