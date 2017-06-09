Продажи новых автомобилей выросли в мае на рекордные 14,7% М. Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2017 г. выросли год к году на 14,7% до 124 990 машин, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ): это рекордный месячный рост за последние четыре года. За январь – май рынок вырос на 5,1% до 577 449 автомобилей.