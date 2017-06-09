Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Авторынок едет в гору
Продажи новых автомобилей выросли в мае на рекордные 14,7%
Эксперты по-прежнему опасаются называть этот рост устойчивым трендом
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Продажи новых автомобилей выросли в мае на рекордные 14,7%
М. Стулов / Ведомости
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2017 г. выросли год к году на 14,7% до 124 990 машин, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ): это рекордный месячный рост за последние четыре года. За январь – май рынок вырос на 5,1% до 577 449 автомобилей.
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