Российские марки заняли три первых места в списке самых быстрорастущих водочных брендов в мире М. Стулов / Ведомости

В 2016 г. шесть брендов крупнейших российских водочных производителей вошли в десятку самых быстрорастущих в глобальном рейтинге отраслевого журнала Drinks International. Их продажи среди 32 водочных брендов-«миллионеров», т. е. тех, которых ежегодно продается свыше 1 млн 9-литровых кейсов, за прошлый год увеличились на 13–51% (см. график).

Самый большой рост продаж (+51%) показала водка «Царская» от «Ладога дистрибьюшен», что, правда, связано с низкой базой – бренд только в этом году попал в клуб «миллионеров». Взрывной рост продаж «Царской» связан с запуском прямой дистрибуции в Москве и созданием здесь полноценного отдела продаж, сказал президент «Ладога дистрибьюшен» Вениамин Грабар. По его словам, компания также вела агрессивную ценовую политику на протяжении всего года в основном канале сбыта – федеральных розничных сетях, а последние два года уделяла особое внимание сегменту HoReCa.

Основным драйвером роста продаж водочных брендов «Синергии» стал российский рынок в связи с его легализацией, объясняет председатель правления компании Александр Мечетин: в оптовом и розничном звене внедрена ЕГАИС, а также государство активно борется за собираемость акцизов – в 2016 г. были пресечены серые схемы по производству заводами водки без уплаты акциза. «От этого выиграли все легальные российские производители», – резюмирует Мечетин.

Годом ранее российские водочные бренды показывали еще более феноменальный рост – в 2–3,5 раза. Тогда это было связано с взлетом дистрибутора дешевой водки «Статус групп»: за один 2015 год она сумела стать крупнейшим продавцом в России с 13,1% рынка в натуральном выражении, приводил РБК данные Nielsen. Добиться такого успеха «Статус групп» помогло снижение минимальных цен на водку в начале 2015 г. с 220 до 185 руб. за пол-литровую бутылку. Как выяснилось позднее в ходе проверок налоговой службы совместно с ФСБ, заводы в Кабардино-Балкарии, где разливалась водка самых популярных брендов группы, разработали схему ухода от выплат акцизов. Как рассказывал федеральный чиновник, эти заводы в 2015 г. недоплатили 23,9 млрд руб. акцизов. После той истории заводы лишились лицензии, «Статус групп», непосредственно к которой у налоговиков претензий не было, перенесла производство своих водочных брендов на другие предприятия, минимальную розничную цену повысили до 205 руб. В итоге продажи ключевых марок дистрибутора – «Калина красная» и «Добрый медведь» – снизились, по данным Drinks International, на 52 и 26% соответственно, войдя в тройку мировых алкогольных брендов, показавших самое большое падение. По данным Росстата, производство водки в России за 2016 г. выросло на 16% до 73,2 млн дал, прежде производство падало в течение трех лет.

Без брендов «Татспиртпрома» В рейтинге Drinks International не представлены бренды «Татспиртпрома». По данным правительства Татарстана, «Татспиртпром» в 2016 г. с 12,4 млн дал алкогольной продукции стал крупнейшим в России производителем водки. Компания могла просто не предоставить данные, считают два человека в крупных производителях алкоголя. Представитель «Татспиртпрома» на вопросы не ответил.

У алкогольного холдинга Roust Рустама Тарико самыми быстрорастущими в 2016 г. были польские водочные бренды, а популярные в России «Зеленая марка» и «Талка» упали на 13 и 11% соответственно. По данным годового отчета Roust за 2016 г., продажи в Польше в натуральном выражении выросли почти на 14%, на международных рынках – на 45%, а в России сократились на 19,5%. Кроме того, продажи компании на польском рынке превысили продажи в России как в натуральном выражении, так и в деньгах. Продажи Roust на польском рынке стабильно росли, показывая двузначный рост последние четыре года, благодаря чему компания смогла вдвое увеличить здесь свою долю и дорасти до 44% рынка в 2017 г., говорит представитель холдинга. Российский же рынок, по его словам, после активных действий властей, направленных на снижение нелегального и контрафактного алкоголя в 2016 г., в этом году демонстрирует динамичный рост. Продажи консолидированного портфеля водочных брендов Roust в России в январе – мае в 2017 г. выросли на 36% год к году.