В России выросла минимальная розничная цена на водку

Приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку с сегодняшнего дня вступает в силу. Теперь минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 л составляет 205 руб. вместо 190 руб.

Решение о повышении минимальной розничной цены на водку было принято после увеличения с 1 января 2017 г. ставки акциза на крепкие алкогольные напитки — с 500 до 523 руб. за литр спирта.

В Минфине пообещали согласовать единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку, который будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок.