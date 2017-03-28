Минимальную цену на водку рассчитают автоматически

Минимальная розничная цена на водку будет рассчитываться автоматически - Минфин согласует алгоритм в ближайшие недели, рассказал руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. «Сейчас идет межведомственное обсуждение единого алгоритма, который будет закреплен. Цена в будущем будет считаться автоматически, чтобы пресечь разногласия по цене... Алгоритм готов, нужно согласовать параметры. Надеюсь, что это займет неделю-две», - сказал он.

Сазанов добавил, что расчет минимальной цены на водку будет проводиться 1-2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок. «Будет учитываться ставка акциза, оптовые и розничные надбавки производителей. Нужно будет установить размеры этих надбавок с привязкой к ставке акциза. Это будет либо раз в полгода, либо раз в год», - отметил он.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин выступил за повышение минимальной розничной цены на водку со 190 руб. до 219 руб. за бутылку 0,5 л. Однако Минфин счел, что цена должна быть установлена на уровне 205 руб. Вопрос о повышении минимальной цены встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 г. - с 500 руб. за литр спирта до 523 руб.