Минфину поручено повысить минимальную цену на водку

Вице-премьер России Александр Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 руб. за 0,5 л.

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова уточнила, что это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка и Минфин должен подготовить приказ до 1 апреля.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 руб. за бутылку 0,5 л.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает повысить минимальные цены на крепкий алкоголь. Это следовало из проекта изменений в приказ, регулирующий цены, опубликованного на портале regulation.gov.ru. Цена у производителя пол-литровой бутылки водки с содержанием спирта 40%, предлагал Минфин, будет минимум 173 руб. (на 4,8% больше, чем сейчас), у оптовика – минимум 178 руб. (+2,2%), в рознице – минимум 205 руб., на 8% выше нынешней (190 руб.).

Повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом тарифов на электроэнергию и увеличением акциза с 1 января 2017 г., сказано в пояснительной записке к документу. С начала года акциз на алкоголь увеличен на 4,6% – с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта. Прибыль завода – производителя водки и коньяка в записке оценена в 20%, оптовая надбавка – в 3%, розничная надбавка – в 15%.