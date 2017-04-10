Китайская водка «Маотай» стала самым дорогим в мире спиртным брендом

Элитная китайская водка «Маотай» признана самым дорогим в мире брендом среди спиртных напитков. Производство продукта занимается Kweichow Moutai. Китайская компания по капитализации обогнала британский концерн Diageo, выпускающий виски Johnnie Walker, водку Smirnoff и прочее.

Как пишут китайские СМИ, объем рыночной капитализации «Маотай» на торгах в пятницу достиг $71,55 млрд, Diageo - $71,05 млрд.

«Прежде основные продажи этой водки приходились за счет того, что она поставлялась на госбанкеты и на подарки бюрократам. Однако в настоящее время ее потребителями выступают уже представители среднего класса», - считает эксперт отрасли Чжу Даньпэн.

Стоимость бутылки водки «Маотай» может составлять от $115 до $200 и выше. «Маотай» с давних времен производят по уникальному сложному рецепту в провинции Гуйчжоу. Для приготовления напитка используется только вода из реки Чишуйхэ, протекающей в горном районе. Крепость составляет от 53 до 55 градусов.