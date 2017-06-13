Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: ЦУМ делает ставку на онлайн
ЦУМ делает ставку на онлайн
Торговый дом ЦУМ сменил управляющего. Компания хочет увеличить онлайн-продажи и долю на рынке
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Управлять ЦУМом будет новый человек
А. Гордеев / Ведомости
Генеральный менеджер московского ЦУМа Александр Павлов покидает свой пост, рассказал «Ведомостям» представитель группы Mercury (помимо ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). Управлять универмагом будет Андреас Шмайдлер, занявший новую должность для компании – 30 мая он стал председателем совета директоров ЦУМа.
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