Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: ЦУМ делает ставку на онлайн

ЦУМ делает ставку на онлайн

Торговый дом ЦУМ сменил управляющего. Компания хочет увеличить онлайн-продажи и долю на рынке

Генеральный менеджер московского ЦУМа Александр Павлов покидает свой пост, рассказал «Ведомостям» представитель группы Mercury (помимо ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). Управлять универмагом будет Андреас Шмайдлер, занявший новую должность для компании – 30 мая он стал председателем совета директоров ЦУМа.

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