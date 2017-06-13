Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: ЦУМ делает ставку на онлайн

Управлять ЦУМом будет новый человек А. Гордеев / Ведомости

Генеральный менеджер московского ЦУМа Александр Павлов покидает свой пост, рассказал «Ведомостям» представитель группы Mercury (помимо ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). Управлять универмагом будет Андреас Шмайдлер, занявший новую должность для компании – 30 мая он стал председателем совета директоров ЦУМа.