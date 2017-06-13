В угольной компании «Заречная» появились новые акционеры

Сейчас «Заречная» находится в процедуре наблюдения «Угольная компания «Заречная»

В ООО «Интерконсалтинг», которое владеет угольной компанией «Заречная», появился новый участник – ТОО «Уголь Казахстана», оно приобрело 64% в компании вместе с долгом, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к продавцу. Затем это подтвердил Чингиз Ибрагимов, директор «Уголь Казахстана», а также представитель «Заречной». Сделка состоялась по номиналу, утверждают два источника «Ведомостей», близкие к разным сторонам сделки. В уставе компании указано, что капитал «Интерконсалтинга» разделен на 16,5 млн долей, 1 руб. каждая, таким образом, стоимость сделки могла составить примерно 10,5 млн руб.

Какую часть долга приобрело ТОО «Уголь Казахстана», Ибрагимов не говорит. Он лишь отмечает, что компания ведет переговоры с основным кредитором – Газпромбанком о реструктуризации задолженности. По данным «СПАРК-Интерфакса», общий долг «Интерконсалтинга» – 511 млн руб., долг УК «Заречной» – 45,4 млрд руб., следует из ее отчетности.

ТОО «Уголь Казахстана» принадлежит Азамату Капенову, зятю Карима Масимова (бывший премьер-министр Казахстана, ныне председатель Комитета национальной безопастости), говорит источник, близкий к одному из участников сделки.

Свои доли в «Интерконсалтинге» продали физлица – Михаил Демьянов и Сергей Зрядний, им принадлежало по 32% в компании, знают источники «Ведомостей». Вошли они в капитал компании после того, как закончилась судебная тяжба Виктора Нусенкиса (ему сейчас принадлежит 4% в компании) с бывшим генпрокурором Украины Геннадием Васильевым. На каких условиях они приобрели доли в контролирующем «Заречную» юрлице, не сообщалось, участники нынешней сделки об этом говорить отказались. Еще 32% в «Интерконсалтинге» у Дмитрия Николаева.

Угольная компания сейчас не в лучшей форме: чистый убыток в 2016 г. вырос в 10 раз и составил 20,3 млрд руб., добыча за прошлый год у компании упала на 43,4% до 4,7 млн т. Сейчас «Заречная» находится под процедурой наблюдения.

Но у ТОО «Уголь Казахстана» есть план перезапустить «Заречную». «Мы намерены инвестировать 6,5 млрд руб. в перезапуск Октябрьской, Алексеевской и Сибирской шахт», – говорит Ибрагимов. Кроме того, компания ведет переговоры с крупными трейдерами, в том числе с Glencore, о долгосрочных контрактах. Шахты заречной выпускают угли марки Г и Д, цель ТОО «Уголь Казахстана» – вывести предприятие на безубыточный уровень и довести добычу до 8–9 млн т, говорит Ибрагимов.

Представитель Газпромбанка не ответил на вопросы «Ведомостей».

На продаже марок угля «Г» и «Д» сейчас особо не заработаешь, уверен аналитик АКРА Максим Худалов. Скорее всего, это комплексная сделка, в ходе которой ФГК получит заказчиков и сможет сохранить уровень оборотных средств, Газпромбанк частично реструктурирует долг «Заречной», а прежние акционеры «Интерконсалтинга» снизят риски. Эту схему уже опробовала «УВЗ логистик» в 2015 г., но, к сожалению, не очень успешно, говорит эксперт.