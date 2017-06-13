«Аэрофлот» пытается удержать пилотов деньгами

В России снова образовался дефицит пилотов Е. Кузьмина / Ведомости

Правление «Аэрофлота» установило единоразовый бонус для летного состава, сообщила пресс-служба авиакомпании: при трудоустройстве в «Аэрофлот» командир воздушного судна (КВС) будет получать 650 000 руб., второй пилот - 350 000 руб. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Бонус будет причитаться летчикам, впервые поступающим на работу в «Аэрофлот» или уже работавшим в группе и уволившимся не менее трех лет назад. Эти выплаты примерно соответствуют месячной зарплате соответственно КВС и второго пилота, рассказал человек, близкий к группе.

Бонус не распространяется на поступающих работать в «дочки» «Аэрофлота» - «Победу», «Россию» и «Аврору», но у них будут собственные бонусные программы. Получивший бонус пилот берет на себя обязательство отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

В России снова образовался дефицит пилотов, говорил в начале июня на пресс-конференции на Петербургском экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, летчики уходят работать за рубеж, но повышать им зарплату в России больше невозможно.

На конец марта в «Аэрофлоте» работали 21 662 человека. Сейчас в «Аэрофлоте» – 2200 КВС и вторых пилотов. В 2016 г. вся группа «Аэрофлот» (с учетом дочерних авиакомпаний) потратила на зарплаты 50,8 млрд руб.

По данным газеты «Коммерсантъ», за последние 2,5 года в Азию уехали более 300 пилотов с отличными знаниями английского — КВС и КВС-инструкторов, еще порядка 400 пилотов этих категорий готовятся последовать за ними. По данным издания, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в России, — от $17 000-25 000 в месяц, а с 2016 г. в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу. Интерес к россиянам проявляют десять китайских авиакомпаний, в Китае уже работают порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.