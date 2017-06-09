«Коммерсантъ» сообщил об утечке российских летчиков в Азию

Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Китай и Корею, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Среди компаний, которых коснулась проблема, газета называет S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По данным ее собеседников, за последние 2,5 года в регион уехали более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — капитанов воздушного судна (КВС) и КВС-инструкторов. Еще около 400 пилотов этих категорий оформляют документы, говорят источники. Один из них не исключает, что сбои в графике рейсов «ВИМ-Авиа» могли случиться в том числе из-за ухода одновременно 12 КВС. Приток российских летчиков в Китай совпал с падением пассажиропотока и прекращением работы «Трансаэро», заметил источник в зарубежном рекрутинговом агентстве, которое набирает летчиков для КНР.

В Китае зарплата пилота в среднем в четыре раза выше, чем в России - $17 000-25 000 в месяц, в месяц необходимо налетать 80 часов против 90 в России, отпуск начинается от 96 дней (70 в России), говорит источник издания в рекрутинговом агентстве. Он добавил, что с 2016 г. Китай упростил выдачу пилотам разрешений на работу, что «лишь стимулирует приход летного состава из России». 10 китайских авиаперевозчиков хотят нанять российских пилотов, в основном их интересуют КВС с налетом от 2500 часов. В Китае сейчас летают около 100 российских КВС и инструкторов, столько же готовятся перейти туда на работу, пишет газета.

В «ВИМ-Авиа» подтвердили уход некоторых пилотов, которые теперь работают в Китае, Индии или Вьетнаме. Компания считает, что это происходит потому, что в этих странах государство создало условия для привлечения иностранных летчиков, их не ограничивают квоты, система валидации лояльна и местные рекрутинговые агентства ищут пилотов в России и других странах.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на ПМЭФ-2017 сообщил, что в компании не хватает российских КВС и что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше». Сам «Аэрофлот», по его словам, больше не может повышать зарплату. В компании сейчас работает 21 иностранный пилот при квоте в 80 человек, компания запросила новую квоту на 40 пилотов-иностранцев.

На 20% выросла зарплата летного состава «Уральских авиалиний», говорят источники «Коммерсанта», компания эти данные не комментирует. В S7 подтвердили наличие проблемы, но «пока только в единичных случаях», и сказали, что планируют обсудить проблему с другими участниками отрасли. В «Волга-Днепр» на запрос издания не ответили.

В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, отметили, что масштаб проблемы не так велик, и связали отток с «прежде всего курсовой разницей валют». Предложения для предотвращения ухода пилотов обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и скоро «будут представлены на общественное обсуждение». Источник газеты говорит, что пока российские авиавласти лишь формально затрудняют пилотам доступ к работе за рубежом — например, отказываясь подтверждать иностранным компаниям лицензию пилота или предоставлять другие документы, ссылаясь на закон о защите персональных данных.