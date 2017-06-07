Авиакомпания «ВИМ-авиа» вторую неделю подряд отменяет рейсы

Массовая задержка и отмена рейсов «ВИМ-авиа» случились из-за позднего возврата трех бортов с планового техобслуживания, совпавшего с началом отпусков Алексей Павлишак / ТАСС

Одна из крупнейших чартерных авиакомпаний – «ВИМ-авиа» объявила об отмене 38 рейсов с 6 по 15 июня 2017 г. Это коснулось перелетов по России, а также в Болгарию и Турцию. Неделю назад, вечером 1 июня, авиакомпания уже сообщала о сокращении на 13% чартерных рейсов, запланированных со 2 по 15 июня. Их точное число перевозчик не раскрывает. Сколько перелетов было отменено 2–6 июня, представитель «ВИМ-авиа» уточнить не смог: «По рейсам в цифрах информации нет – коррекция расписания продолжается».