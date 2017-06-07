Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Тепловой удар «ВИМ-авиа»
Авиакомпания «ВИМ-авиа» вторую неделю подряд отменяет рейсы
Пострадало 5000 российских туристов
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Массовая задержка и отмена рейсов «ВИМ-авиа» случились из-за позднего возврата трех бортов с планового техобслуживания, совпавшего с началом отпусков
Алексей Павлишак / ТАСС
Одна из крупнейших чартерных авиакомпаний – «ВИМ-авиа» объявила об отмене 38 рейсов с 6 по 15 июня 2017 г. Это коснулось перелетов по России, а также в Болгарию и Турцию. Неделю назад, вечером 1 июня, авиакомпания уже сообщала о сокращении на 13% чартерных рейсов, запланированных со 2 по 15 июня. Их точное число перевозчик не раскрывает. Сколько перелетов было отменено 2–6 июня, представитель «ВИМ-авиа» уточнить не смог: «По рейсам в цифрах информации нет – коррекция расписания продолжается».
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