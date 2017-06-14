Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Майонез сливается в продаже

Одни из крупнейших производителей майонеза объединяют продажи

«Эфко» и «Солнечные продукты» будут совместно продвигать и продавать свою продукцию