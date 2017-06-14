Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Майонез сливается в продаже
Одни из крупнейших производителей майонеза объединяют продажи
«Эфко» и «Солнечные продукты» будут совместно продвигать и продавать свою продукцию
- Наталья Ищенко,
- Ирина Скрынник
- / Ведомости
Одни из крупнейших производителей майонеза и маргарина – «Эфко» и «Солнечные продукты» договорились создать совместное предприятие для продажи и продвижения своей продукции
А. Белоусов / Ведомости
«Эфко» и «Солнечные продукты» объявили о намерении создать совместное предприятие, которое будет заниматься логистикой, маркетингом и продажами на российском и зарубежных рынках обеих компаний.
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