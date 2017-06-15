ВЭБ намерен забрать контроль в «Евродоне»

В конце прошлого года «Евродон» столкнулся с серьезной проблемой - на одной из площадок компании был обнаружен вирус птичьего гриппа Д. Гришкин / Ведомости

Структура государственного Внешэкономбанка (ВЭБ) намерена получить контроль в одном из крупнейших российских производителей индейки - ГК «Евродон», следует из сообщений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Служба получила три ходатайства от структур ВЭБа – «ВЭБ капитала» о приобретении долей в ключевых активах группы: 45% «Евродона», 100% «Евродон-юг» и 51% «Урсдона». Первые две компании занимаются промышленным выращиванием индейки, еще одна - производством инкубационного яйца. Сейчас эти доли принадлежат основателю и основному владельцу группы Вадиму Ванееву и находятся в залоге у ВЭБа, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Кроме того, банк также владеет 40% в «Евродоне» и 49% в «Урсдоне».

ВЭБ – крупнейший кредитор ГК «Евродон»: общий долг компаний группы - около 50 млрд руб., заявлял руководитель ВЭБа Сергей Горьков в конце 2016 г. агентствам «Интерфакс» и Reuters. Уже тогда госбанк вел переговоры с «Евродоном» о реструктуризации долгов, говорил Горьков.

Как раз в конце прошлого года «Евродон» столкнулся с серьезной проблемой - на одной из площадок компании был обнаружен вирус птичьего гриппа и она была вынуждена уничтожить часть своего поголовья. Спустя несколько месяцев, в апреле 2017 г., птичий грипп вновь был обнаружен на предприятиях компании. Всего из-за болезни компания забила около 1 млн индюков, рассказывала ранее «Ведомостям» представитель компании. Ванеев в интервью многочисленным СМИ, в том числе ТАСС, оценивал суммарный ущерб от двух вспышек в 2,6 млрд руб. В апреле компания прекратила отгрузки продукции в сети, о чем уведомила ритейлеров, рассказывали «Ведомостями» некоторые из них.

Представитель Ванеева Ольга Грекова заявила «Ведомостям», что бизнесмен «бизнес не отдает и не продает». Комментируя подачу ходатайств структурами ВЭБа в ФАС, она заявила: «Между «Евродоном» и ВЭБом <...> существуют партнерские взаимоотношения, которые включают обсуждение различных вариантов взаимодействия. Иными словами, идет переговорный процеcс, продолжается рестуктуризация взаимоотношений «Евродона» с банком ВЭБ». Это, по ее словам, необходимо, чтобы компании было легче выйти из сложившейся сложной ситуации в связи с кризисом и птичьим гриппом.

При этом, как пояснила Грекова, в существующих юридических процедурах немало формальностей, которые не имеют под собой реальной основы. «То есть даже на те сделки, которых практически никогда может и не быть или могут быть совершенно в других долях и форматах, требуется заявлять оформление документов», - сказала она.

Пресс-служба ВЭБа на запрос пока не ответила. Связаться с Ванеевым не удалось.