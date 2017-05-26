«Евродон» признал потерю половины производства индейки из-за птичьего гриппа

Агрохолдинг «Евродон», лидер российского рынка по производству мяса индейки, из-за птичьего гриппа снизит производство вдвое. Убытки компания оценивает в 2,6 млрд руб., сообщил сегодня журналистам основатель агрохолдинга Вадим Ванеев.

«Из-за этой ситуации с птичьим гриппом дай бог 70 000 т в год произведем мяса индейки вместо планируемых 150 000 т. Нам пришлось уничтожить в целях безопасности 1,5 млн голов, - сказал он. - Мы подсчитали - потеряли 2,6 млрд руб. Слава богу, это уже позади, и в июле мы возобновляем производство мяса по индейке».

Ванеев рассказал, что это не единственные потери из-за инфекции. Руководству агрохолдинга пришлось отправить в вынужденный отпуск около 1700 человек (всего в компании около 4500 сотрудников). «Нам пришлось это делать. Мы понимаем, что у людей кредиты, свои проблемы. А тут еще и птичий грипп. Но, тем не менее, нам пришлось пойти на такие меры», - отметил Ванеев.

Несмотря на трудности, «Евродон» не будет менять цены для потребителей, отметил основатель холдинга.