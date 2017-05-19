Агропром
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Опасная индейка

Зараженная птичьим гриппом продукция «Евродона» распространилась по всей стране

Россельхознадзор намерен обратиться в правоохранительные органы

В связи со вспышкой птичьего гриппа на площадках крупнейшего производителя индейки – ГК «Евродон» Россельхознадзор изучил продукцию компании и обнаружил зараженное мясо этой компании на складах и в рознице девяти регионов – от Московской области до Приморья. При этом территориальным управлением Россельхознадзора в том числе по Ростовской области установлено: вся продукция «Евродона», поставлявшаяся в другие регионы, сопровождалась документами, которые подтверждали ее безопасность. Павшую птицу и птицу, забитую на мясо, исследовала на грипп Ростовская областная ветеринарная лаборатория, подведомственная региональному управлению ветеринарии, следует из сообщения Россельхознадзора. Вирус выявлен не был – продукция оказалась за пределами области, отмечается там же.

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