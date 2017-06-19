Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Все трубы – «Транснефти»
Минэнерго предлагает сделать «Транснефть» единственным владельцем магистральных нефтепроводов
И качать нефть по принципу «качай или плати»
- Галина Старинская
- / Ведомости
Как показывает практика, компании в большинстве случаев сами предпочитают работать с «Транснефтью»
ТАСС
Минэнерго внесло в правительство законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов». Он разрабатывался по поручению президента России Владимира Путина. Цель проекта – кодифицировать многочисленные законодательные акты и устранить пробелы в законодательстве, следует из пояснительной записки. «Ведомости» ознакомились с обоими документами. Их подлинность подтвердили федеральный чиновник и источник в одной из нефтяных компаний.
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