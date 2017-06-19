Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Франшизы мирового класса
Сеть клубов World Class вырастет втрое к 2020 г.
Новые клубы будут открываться преимущественно по франшизе в регионах России, СНГ и странах дальнего зарубежья
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Сеть клубов World Class намерена за три года вырасти втрое
И. Руссак / Для Ведомостей
Управляющая спортивными фитнес-клубами World Class «Русская фитнес группа» (РФГ) планирует в 3 раза увеличить число заведений к 2020 г., рассказал гендиректор сети Николай Прянишников в интервью «Ведомостям» (см. стр. 08–09). World Class – одна из крупнейших федеральных фитнес-сетей в России. Сейчас у нее 38 собственных клубов, еще 44 развивают партнеры по франшизе, продолжает Прянишников: к 2020 г. их количество вырастет до 150 и 120 соответственно. Как это, в свою очередь, позволит нарастить выручку и чистую прибыль, он не раскрыл.
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