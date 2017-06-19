«В России фитнес-индустрии повезло с погодой»

Николай Прянишников рассказывает о жизни World Class без долгов, франчайзинговой программе сети в регионах и объясняет, почему в России четверть доходов приносят персональные тренировки

Гендиректор сети World Class Николай Прянишников Максим Стулов / Ведомости

Николай Прянишников, покинув IT-отрасль, в которой проработал больше 15 лет, сумел вписаться в абсолютно новую сферу. С сентября 2015 г. он приступил к обязанностям гендиректора сети фитнес-клубов World Class, во второй год его управления чистая прибыль компании, ко всему прочему рассчитавшейся по кредитам, увеличилась в 1,5 раза. Прянишников считает, что это хорошее приглашение для инвесторов в будущем, а в ближайший год будет развивать клубы на заработанные ими деньги.

Знакомый Прянишникова по «Вымпелкому» говорит, что тот относится к топ-менеджерам, которые умеют стать лицом компании, какой бы ни была ее специализация. Сам Прянишников сказал «Ведомостям», что любит всякое дело, если решил им заняться, уже 25 лет его рабочий день длится 12 часов, но он от этого только счастлив. А в World Class «стал более здоровым, красивым и успешным, как предполагает миссия компании».

Руководители российских офисов крупных зарубежных компаний часто не обладают желаемой свободой решений, и, возможно, поэтому в World Class Прянишников «доволен полномочиями» и «здоровым корпоративным управлением».

– Расскажите подробнее о финансовом состоянии компании и как за прошлый год выросли показатели.

– Мы увеличили выручку на 9%, операционную прибыль – на 18%, чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза – в том числе потому, что мы отдали все кредиты и у нас нет долга. Прошлый год стал лучшим в истории компании. Мы растем по сравнению с докризисным временем.

– 9% все-таки немного. За счет чего произошел рост – повышения цен или благодаря новым клиентам?

– Есть небольшой прирост клиентской базы, и цены мы также немного подняли.