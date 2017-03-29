ВТБ может продать сеть фитнес-клубов World Class

Банковская группа ВТБ изучает возможность продажи сети фитнес-клубов World Class. С таким заявлением выступил первый первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

«World Class мы можем рассмотреть на продажу. Есть интересанты. World Class - очень хорошая компания даже в рамках кризиса. Хорошо, что люди заботятся о своем здоровье», - сказал он.

Сеть World Class включает в себя 38 собственных и 41 франчайзинговый клуб в четырех странах мира.

В 2014 г. «ВТБ капитал» приобрел 22,5% «Русской фитнес группы» (РФГ), управляющей сетью World Class и «Физкульт», за $19,3 млн. Тогда же около 25% доли в РФГ купил банк Goldman Sachs. Сумма сделки неизвестна.