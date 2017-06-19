Бороться за последнее крупное месторождение нефти будут «Роснефть» и «Газпром нефть»

На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть» «Газпром нефть»

Прием заявок на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение завершен. Заявки подали «Роснефть», ее 100%-ная «дочка» «РН-Уватнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео», сообщил в пятницу министр природных ресурсов Сергей Донской. «Всеми претендентами соблюдена процедура, на счет Роснедр перечислены задатки в размере стартового платежа. Решение о допуске будет принято 3 июля исходя из анализа заявочных материалов, которые пока не вскрывались», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Эти материалы кроме заявки, документов, подтверждающих уплату задатка и сбора за участие в аукционе, включают документы о финансовых, технических, технологических и кадровых возможностях претендента и привлеченных подрядчиках.