Бороться за последнее крупное месторождение нефти будут «Роснефть» и «Газпром нефть»
- Галина Старинская
- / Ведомости
Прием заявок на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение завершен. Заявки подали «Роснефть», ее 100%-ная «дочка» «РН-Уватнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео», сообщил в пятницу министр природных ресурсов Сергей Донской. «Всеми претендентами соблюдена процедура, на счет Роснедр перечислены задатки в размере стартового платежа. Решение о допуске будет принято 3 июля исходя из анализа заявочных материалов, которые пока не вскрывались», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Эти материалы кроме заявки, документов, подтверждающих уплату задатка и сбора за участие в аукционе, включают документы о финансовых, технических, технологических и кадровых возможностях претендента и привлеченных подрядчиках.
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