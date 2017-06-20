Промышленность
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: UC Rusal зовет «Русгидро» в долю

UC Rusal предложила «Русгидро» долю в Тайшетском алюминиевом заводе

В обмен на дешевое электричество

UC Rusal предложила «Русгидро» долю в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Взамен энергокомпания должна взять на себя долг проекта пропорционально полученной доле и предоставить ТаАЗу скидку на электроэнергию. Таково последнее предложение UC Rusal, направленное в энергохолдинг. Об этом «Ведомостям» рассказали со ссылкой на менеджеров металлургической компании сотрудники российского инвестбанка и банка, ведущего переговоры о проектном финансировании строительства ТаАЗа.

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