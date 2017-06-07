Контракт «Русгидро» с ВТБ оценен в 10 млрд рублей

Форвардная сделка с ВТБ сроком на пять лет была заключена в марте 2017 г. - ее цель финансовая помощь «РАО ЭС Востока» (входит в «Русгидро») «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»

«Русгидро» оценила справедливую стоимость форвардного контракта с ВТБ в 10 млрд руб. Ее последующее изменение будет отражаться в составе прибыли и убытков, говорится в отчете «Русгидро» за I квартал 2017 г. Обязательства по контракту оценены в 9,6 млрд руб.

Форвардная сделка с ВТБ сроком на пять лет была заключена в марте 2017 г. - ее цель финансовая помощь «РАО ЭС Востока» (входит в «Русгидро»). Банк выкупил допэмиссию «Русгидро» за 40 млрд руб. (по 1 руб. за акцию) и пакет казначейских акций за 15 млрд руб., получив 13,5% акций «Русгидро». «Русгидро» будет ежегодно выплачивать проценты по контракту. Если по его истечению акции «Русгидро» будут стоить меньше 1 руб. (в среду одна акция стоила 0,82 руб.), то компания должна будет компенсировать банку разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью покупки.

Эти обязательства в отчетности пока формальность, по факту они возникнут через пять лет, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. В среду на Московской бирже акции «Русгидро» подешевели на 1,3%. Всего компания с момента заключения сделки потеряла 15,5% своей стоимости.

Ожидания инвесторов от сделки с ВТБ пока оправдываются, но компании еще есть над чем работать, считает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Последние шаги менеджмента «Русгидро» направлены на создание акционерной стоимости — компания продолжает снижать операционные и финансовые расходы, выплачивает 50% чистой прибыли на дивиденды, а чистая прибыль выросла на 25% даже при снижении выработки электроэнергии, перечисляет Скляр. Но несмотря на это менеджмент «Русгидро» ожидает всего лишь «не ухудшения» прибыли в этом году, отмечает он. Среди возможных рисков — так и не прояснившаяся ситуация с восстановлением Загорской ГАЭС-2 и возможное участие в Тайшетском проекте вместе с UC Rusal, говорит аналитик.

Сделка с ВТБ также не решает проблем Дальнего Востока, тарифы в этом регионе все еще не позволяют «Русгидро» окупать текущие и капитальные затраты, добавляет аналитик БКС Игорь Гончаров, отмечает он.