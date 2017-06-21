Следствие готово передать в суд дело в отношении «Тольяттиазота»

«Тольяттиазот» более 10 лет находится в состоянии корпоративного конфликта между миноритарием компании – «Уралхимом» Дмитрия Мазепина с Махлаями Андрей Котов / Интерпресс / ИТАР-ТАСС

«Уралхим» в среду получил официальное постановление об окончании следствия по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено в декабре 2012 г. в отношении мажоритарных акционеров «Тольяттиазота»: бывшего председателя совета директоров компании Сергея Махлая, бывшего президента «Корпорации «Тольяттиазот» Владимира Махлая, бывшего генерального директора «Корпорации «Тольяттиазот» Евгения Королева, владельца швейцарского офшора Ameropa AG Андреаса Циви, директора швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Постановление об окончании следствия передано представителю компании, который был приглашен в Следственный комитет России. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Уралхима».

Согласно действующему законодательству, сначала с материалами следствия будет знакомиться потерпевшая сторона, после чего документы будут переданы для ознакомления обвиняемым и/или их адвокатам, объяснил он. По итогам ознакомления с результатами расследования следователями будет составлено обвинительное заключение для последующей передачи на утверждение в прокуратуру. После утверждения прокуратурой дело будет передано на рассмотрение суда.

По итогам ознакомления с отдельными материалами расследования можно сделать вывод о том, что сведения о преступлениях в хозяйственной и экономической деятельности «Тольяттиазота», изложенные компанией «Уралхим» в исковом заявлении, подтвердились в процессе расследования уголовного дела, отметил представитель «Уралхима». «Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение дела в прокуратуре и последующую передачу его в суд», - добавил он.

«Тольяттиазот» более 10 лет находится в состоянии корпоративного конфликта между миноритарием компании – «Уралхимом» Дмитрия Мазепина (9,97% акций) – с Махлаями. «Уралхим» купил акции завода в 2008 г. у структур «Реновы». Компания Мазепина требовала предоставить финансовую отчетность и платить дивиденды, но безуспешно. В 2012 г. по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2008–2011 гг. «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид по заниженным ценам через Ameropa и Nitrochem Distribution (тоже принадлежит Циви).

Впоследствии товар реализовывался по рыночным ценам, а прибыль делилась между участниками сговора. Ущерб оценивался в $550 млн. В 2014 г. Басманный суд заочно арестовал совладельцев и руководителей «Тольяттиазота», в том числе обоих Махлаев и Циви. А в июне 2015 г. Мещанский суд Москвы в качестве обеспечения арестовал акции «Тольяттиазота» номинальной стоимостью 12,5 млн руб., писал «Интерфакс». Это соответствует 12,8% капитала «Тольяттиазота».