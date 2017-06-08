Купит ли кто-нибудь «Тольяттиазот»

«Тольяттиазот» — компания недели А. Махонин / Ведомости

«Это [про продажу] говорят те, кому это выгодно, а мне ни $2 млрд, ни $200 млрд, ни $300 млрд не нужно» – так Владимир Махлай, семье которого принадлежит более 70% «Тольяттиазота», в разговоре с Forbes отреагировал на сообщение, что «Ренессанс капитал» ищет покупателя на 71,5% акций предприятия. Махлай уверен, что и его сын Сергей не стал бы продавать акции, хотя они давно не общались. Источники «Ведомостей» рассказывали, что «Ренессанс капитал» с февраля ищет покупателя на акции одного из крупнейших в Европе производителей аммиака. По словам одного из них, Махлаи просили около $2 млрд – и это «несуразно много».

К заводу присматривались не только участники рынка, но и инвестфонды. Производство удобрений – высокорентабельный бизнес. В отдельные годы операционная эффективность компаний – производителей азотных удобрений достигала 60%. «Тольяттиазот» – огромное предприятие. Такие очень давно не появлялись на рынке (если не считать неоднократной смены акционеров в «Уралкалии»). Но есть одно «но». «Покупать нужно ситуацию» – так один из претендентов объяснил, почему он не стал ввязываться в эту историю.

Махлай много лет отбивался от попыток выкупить у него предприятие. В начале 2000-х гг. приобрести завод пытались структуры «Реновы», в 2008 г. они продали миноритарный пакет завода «Уралхиму» Дмитрия Мазепина, и борьбу с Махлаем продолжил он. По заявлению «Уралхима» в 2012 г. было возбуждено уголовное дело о хищении $550 млн, были заочно арестованы оба Махлая, бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев, а также сын давнего партнера Махлаев Андреас Циви (уверял, что владеет 12,96% акций завода). В июне 2015 г. Мещанский суд Москвы арестовал акции «Тольяттиазота». Логичным претендентом выглядит «Уралхим», но его представитель заявляет, что предложения о покупке акций компания не получала. «По решению суда акции мажоритарных акционеров «Тольяттиазота», а также имущество предприятия арестованы в рамках расследования уголовного дела против руководства и собственников «Тольяттиазота» и не могут быть выставлены на продажу», – добавляет представитель компании.

Стойкость Махлая многие годы вызывала у наблюдателей восхищение: чтобы управлять предприятием из-за рубежа и не потерять его, нужно иметь недюжинный талант. Но меняется даже самая непоколебимая позиция. Дмитрий Рыболовлев, который не продал «Уралкалий» в 1990-х гг. даже после года в сизо, начал поиск покупателя в 2010 г., когда тогдашний вице-премьер Игорь Сечин взялся повторно расследовать причины провала на аварийном руднике в 2007 г. Возможно, есть причина продать актив и у Махлаев (на связь с «Ведомостями» они не выходят). Но время для удачной сделки ушло почти 10 лет назад. Продавать «Тольяттиазот» нужно было до кризиса 2008 г., когда риск был в почете, а банки давали деньги на покупку актива под залог его самого. Кризис 2008–2009 гг. отучил рисковать, поэтому сейчас, несмотря на массу желающих, хорошую цену за «Тольяттиазот» не даст никто. Все будут присматриваться, изучать предложенные «Ренессанс капиталом» материалы. А «Уралхиму» после стольких лет борьбы нужно лишь дождаться суда.