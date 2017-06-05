«Тольяттиазот» выставлен на продажу

Владимир Махлай и его семья давно покинули Россию, но удержали контроль над «Тольяттиазотом» PHOTOXPRESS

«Тольяттиазот» – один из крупнейших производителей аммиака в мире. Почти четверть века с приватизации компанию контролирует семья 80-летнего Владимира Махлая, который до 2011 г. возглавлял совет директоров «Тольяттиазота». Но теперь, как выяснили «Ведомости», Махлай-старший и его сын Сергей ищут покупателя на принадлежащие им 71,5% акций. Об этом рассказали четыре топ-менеджера крупных компаний, которые получали предложение приобрести акции, два федеральных чиновника и один банкир.

Мандат на продажу 71,5% «Тольяттиазота» еще в феврале получил «Ренессанс капитал», рассказывают источники «Ведомостей». Похожий пакет – 70,91% – находится в номинальном владении Тольяттихимбанка, на 100% принадлежащего Сергею Махлаю. По данным «Тольяттиазота», на 26 апреля 2016 г. 83,7% акций предприятия владели пять компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, острове Невис и Британских островах Вест-Индии. Бенефициары этих структур не раскрыты. Forbes в 2016 г. писал, что структура собственности «Тольяттиазота» представляет собой «многоступенчатую систему офшоров и трастов, за которыми нигде не виден Махлай-старший как бенефициар, есть только Сергей». В 2015 г. сын давнего партнера Махлая-старшего, владелец компании Ameropa Андреас Циви уверял, что владеет 12,96%.

Сколько Махлаи хотят за пакет, не ясно. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что цена «несуразно высока» – около $2 млрд. Другой собеседник считает, что пакет не может стоить дороже $1 млрд. Сторонняя оценка «Тольяттиазота» невозможна – компания не публикует консолидированной отчетности.

В 2016 г. выручка предприятия по РСБУ составила 44,3 млрд руб., а чистая прибыль – 1,3 млрд руб.

Пока найти покупателя не удалось. Мандат истекает в понедельник, говорит банкир, знакомый с топ-менеджером «Ренессанс капитала». «Актив очень интересный, но проблемный. Непонятно, оправдан ли риск», – отмечает топ-менеджер компании, получившей предложение о покупке акций.

«Тольяттиазот» более 10 лет находится в состоянии корпоративного конфликта между миноритарием компании – «Уралхимом» Дмитрия Мазепина (9,97% акций) с Махлаями. «Уралхим» купил акции завода в 2008 г. у структур «Реновы». Компания Мазепина требовала предоставить финансовую отчетность и платить дивиденды, но безуспешно. В 2012 г. по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2008–2011 гг. «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид по заниженным ценам через Ameropa и Nitrochem Distribution (тоже принадлежит Циви). Впоследствии товар реализовывался по рыночным ценам, а прибыль делилась между участниками сговора. Ущерб оценивался в $550 млн. В 2014 г. Басманный суд заочно арестовал совладельцев и руководителей «Тольяттиазота», в том числе обоих Махлаев и Циви. А в июне 2015 г. Мещанский суд Москвы в качестве обеспечения арестовал акции «Тольяттиазота» номинальной стоимостью 12,5 млн руб., писал «Интерфакс». Это соответствует 12,8% капитала «Тольяттиазота».

Махлаи могут продать офшорные структуры, стоящие за владельцами акций «Тольяттиазота», говорит юрист BMS Law Firm Денис Фролов. Но, по сути, новый покупатель берет актив с обременением. В случае решения суда о виновности Махлая в причинении ущерба «Тольяттиазоту» акции компании могут быть изъяты в пользу потерпевшего, предупреждает Фролов. Целесообразность продажи не очевидна, так как в случае негативного решения все последующие сделки могут быть признаны недействительными, говорит юрист.

Среди претендентов на «Тольяттиазот» собеседники «Ведомостей» называют «Уралхим», «Акрон», «Фосагро», АФК «Система». «Предложения о покупке пакета акций «Тольяттиазота» «Уралхим» не получал», – сообщил представитель компании. «Акрон» получал предложение, но больше не интересуется этим активом, сказал председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов. Представители АФК «Система», «Фосагро» и «Ренессанс капитала» от комментариев отказались. Связаться с представителем Махлаев не удалось.