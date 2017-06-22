«Лукойл» поищет нефть в Мексике
Компания вошла в четыре мексиканских проекта, в трех из которых будет работать с итальянской Eni
- Галина Старинская
- / Ведомости
Всего на тендер было выставлено 15 нефтяных блоков на мелководье Мексиканского залива
Susana Gonzalez/Bloomberg
В Мексике «Лукойл» получил один нефтегазовый блок самостоятельно и еще три в консорциуме с итальянской Eni, сообщил в среду президент и основной акционер компании Вагит Алекперов: «Мы выиграли блок 12. Плюс еще три блока вместе с Eni, где у нас не операторский пакет», – сказал он. Это мелководье, глубина воды на блоках – 150–250 м, отметил он. В интервью «России 24» Алекперов рассказал, что в ближайшие 2–3 года «Лукойл» планирует инвестировать в геологоразведку в Мексике $250 млн.
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